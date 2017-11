Så mye må du løpe for å leve lenger

Løping er mest effektivt

I studien har forskere sammenlignet risikoen for å dø tidlig for 4 ulike grupper og funnet ut at løping i mer enn 75 minutter i uka senker risikoen mest.

Mindre enn 75 min løping i uka

... gir 30 prosent lavere risiko for å dø for tidlig.

Løpere som løper mindre enn 75 min. i uka, har 30 prosent lavere risiko for å dø tidlig sammenlignet med helt inaktive.

Mer enn 75 min løping i uka

... gir 43 prosent lavere risiko for å dø for tidlig.

Løpere som løper mer enn 75 min. i uka, har 43 prosent lavere risiko for å dø for tidlig sammenlignet med helt inaktive.

Mer enn 75 min. annen trening i uka

... gir 22 prosent lavere risiko for å dø for tidlig.

De som trener mer enn 75 min. i uka, men ikke løper, har 22 prosent lavere risiko for å dø for tidlig sammenlignet med helt inaktive.

Det finnes faktisk en annen studie som viser at bare en times løping kan forlenge livet ditt betydelig. Sjekk selv..