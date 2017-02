Så ofte bør du egentlig løpe

Hvor mange ganger løper du ukentlig? Kanskje du ikke tenker over at den ekstra løpeturen faktisk kan gjøre underverker for treningen din?

Undersøkelser viser at du bør trene to-tre ganger i uken, for å oppnå en god effekt og få noe ut av treningen. Men det avhenger egentlig av mange ting: tiden din, livet ditt osv.

Hvis du følger anbefalingene om en halvtimes mosjon daglig, så er det oppnåelig å trene minimum to ganger i uken i tillegg. Bare 20 minutter om gangen, slik at pulsen går opp og kondisen blir satt på prøve.