Slik unngår du løperkne

Hva er løperkne?

Derfor blir du rammet

Til tross for navnet går ikke løperkne ut over selve kneet. Det er snakk om betennelse i et leddbein på nederste del av lårbeinet som oppstår fordi en sene gnisser mot det hver gang du strekker ut leddet, og det irriterer beinet. Problemet kan for eksempel oppstå hvis du trener feil eller ikke får god støtte av løpeskoene.

Dette skjer i låret

Det går en lang, kraftig sene ned langs utsiden av låret, fra skinken og ned til leggen. Den går også over den nederste delen av lårbeinet, hvor det ligger en knokkel med en slimpose. Denne slimposen er full av leddvæske, som skal minske plagene når senen gnisser mot lårbeinet. Men når du løper, gnisser den ekstra mye, og da kan det oppstå betennelse.

Her sitter smerten

Betennelsen gir smerter på utsiden av kneet. I starten er de diffuse, så det er vanskelig å vite hvor de kommer fra. Men etter hvert blir smerten skarpere og avgrenset til akkurat det stedet hvor senen gnisser mot lårbeinknokkelen.