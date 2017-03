Uttøyingsprogram med skumrulle

Det er ikke noe som gir samvittigheten en boost som en god løpetur eller intensiv trening på senteret. Derimot er det ikke så morsomt dagen derpå, når du straffes med ømme muskler. Men det finnes det heldigvis råd for. Her ser du hvordan du med tre enkle øvelser og en skumrulle, tryller vekk smerter og ømhet.

Kjenner du til skumrullen? Hvis ikke så er det på tide. Her er fem gode grunner til å bruke en skumrulle.

Slik gjør du

1. Baksiden av lårene

Legg skumrullen på gulvet, og sett deg med det ene baklåret hvilende på den. Skumrullen skal være nesten helt nede ved kneet. Støtt deg med hendene bak ryggen. Løft på baken, og rull låret fram og tilbake på skumrullen med små bevegelser. Bytt, og legg skumrullen under det andre låret. Legg det ene beinet oppå det andre hvis et punkt trenger et ekstra trykk.

2. Forsiden av lårene

Ligg med oversiden av det ene låret på skumrullen og med underarmene i gulvet. Masser med små bevegelser fram og tilbake, og bytt bein.

3. Yttersiden av lårene

For å kna utsiden av lårene, legger du deg på siden med det ene låret hvilende på skumrullen, mens du støtter deg med begge hender og det andre beinet i gulvet. Rull fram og tilbake med små bevegelser. Bytt til det andre låret.