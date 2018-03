En god nyhet til deg over 40: Selv om du muligens føler at alderen begynner å tynge, så kommer du deg faktisk like fort etter en treningsøkt som en som fortsatt er i 20-årene.

Forskere har testet en gruppe unge og en gruppe eldre med en gjennomsnittsalder på henholdsvis 22 og 47 for å se hvor fort musklene kom seg etter en hard styrkeøkt. Alle var i noenlunde samme form. Ved hjelp av blodprøver målte forskerne muskelskader og nivået av betennelse i kroppen i dagene etterpå, og da viste det seg at det ikke var noen forskjell på de to gruppene. Det midlertidige styrketapet og den påfølgende restitusjonen gikk like fort hos alle deltakerne uansett alder.

TIPS! Fyll på med vann og ekstra protein etter en hard treningsøkt. Det gjør at du restituerer fortere.

Kilde: Journal of Strength and Conditioning Research

