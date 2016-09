Seks ting du kjenner igjen hvis du trener med kjæresten

Dere er dypt uenige om hvilke aktiviteter dere bør kaste dere over.

Og bare fordi hun sa ja til brysttrening på mandag betyr ikke det nødvendigvis at han har lyst til å trene pilates på torsdag.

Den ene bader i svette, mens den andre knapt nok er rød i kinnene.

Det er ganske få ting som er mer irriterende enn å trene med en som ser ut til å ha det uendelig lett, mens du selv svever mellom liv og død.

Dere er begge sikre på at den andre gjør øvelsen feil.

Hun synes at han rister litt for mye i armene til tross for at hun selv aldri har hatt et par 36-kilos håndvekter mellom hendene. Og han mener at hennes tøyeøvelser ser urolige ut selv om han ikke har tatt på tærne sine siden barnehagen.