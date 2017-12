Kaloriforbrenning på 20 minutter

Du risikerer et merkbart overskudd på kalorikontoen idet julemånedens orgie av pepperkaker og gløgg, konfekt, sandkaker, risgrøt og ribbefett dras i gang. For at det skal bli en viss balanse i regnskapet har vi satt sammen et program som får skikkelig fart på forbrenningen. Pulsen kommer til å dunke fortere enn en hurtigversjon av «Bjelleklang», og etter bare 20 minutter er kroppen mye bedre rustet til konfekt og kaker – uten nye valker.

Dette får du ut av treningsprogrammet

Øker kaloriforbrenningen.

Styrker musklene i hele kroppen.

Gjør treningen morsom og variert.

Slik utfører du treningsprogrammet

Disse 6 øvelsene skal gjøres fortløpende og uten pauser. Gjenta programmet totalt 4 ganger med en kort pause mellom hver runde.

1. Høye kneløft

Løp på stedet i raskt tempo og med knærne løftet så høyt som mulig.

Strekk armene opp mot taket og ned igjen i takt med kneløftene, og prøv i den grad det er mulig å holde skuldrene nede mens du holder på.

Stram magen og fokuser på å ha en rank holdning.

Gjenta 40 ganger – 20 på hvert bein.