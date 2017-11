I FORM anbefaler

Hvis du er plaget av skader er det viktig at både treningen og treningstøyet fungerer basert på det. For hard belastning eller klær som ikke sørger for at du er varm og tørr, kan bidra til at skaden blusser opp igjen.

Sørg derfor alltid for at du er kledd etter været. Ved skader i knærne, lysken eller tilbakevendende fibersprengninger, er det lurt å skaffe seg en treningstights med fokus på ergonomisk skjæring som støtter deg mens du trener.

Disse funksjonelle vinterløpetightsene fra Active Fit sørger for optimal passform og komfort. Tightsene er av varm og pustende vinterkvalitet, og har reflekser både foran og bak så du blir sett i mørket. Det svettetransporterende materiale sørger for å holde kroppen din tørr og godt temperert mens du trenger. Materialet er veldig behagelig og har flate sømmer som ikke plager huden. Modellen har også en praktisk nøkkellomme, reflekser og strikk i midjen. Akkurat nå får du den ergonomiske tightsen sammen med tre numre av I FORM, og sparer over 600 kroner.

