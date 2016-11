Slik kler du deg best til løpeturen utendørs

Selv om det er deilig å trene ute om høsten, er det også en lunefull årstid. Temperaturen kan svinge en del, og vind og regn kan føles kaldt. Omvendt kan det også plutselig føles varmt hvis det er vindstille og solen skinner fra en skyfri høsthimmel.





Derfor er det lurt å tenke lag på lag når du skal finne den ideelle påkledningen for en løpetur i overgangsperioden. Da unngår du at huden blir kald og klam, eller at du blir overopphetet og ikke klarer å kvitte deg med varmen. Nedenfor får du tips om hvordan du kan bygge opp påkledningen lag for lag.