Virusene lurer etter en hard trening

Hvis du trener hardt og lenge innimellom (mer enn halvannen time med høy intensitet), så husk at immunforsvaret kan være nedsatt i 3-24 timer etterpå. Trolig skyldes det blant annet at produksjonen av stoffet IgA, som hjelper kroppen med å avvise virus og bakterier, går ned når du gir gass i lang tid.

Derfor bør du ta godt vare på deg selv etter hard trening. Sørg for å holde deg varm, bytt til tørre klær med det samme og pass på å vaske hendene ofte. Unngå helst syke mennesker.

Fire sunne tips til trening når nesa renner

Ingen av oss er helt immune mot smitte. Men selv om uhellet er ute og du får et virus, behøver det ikke å hindre deg i å trene.

1. Småforkjølet.

Du kan trygt ta en lett treningsøkt hvis du bare er litt forkjølet og snørrete, men ellers feberfri og uten smerter i kroppen. En lett løpetur kan til og med gi litt ekstra luft i systemet. Men du skal ikke kjøre på for fullt.

Sjekk hvordan du unngår at nesa renner hvis du tar deg en rask løpetur.

2. Feber og halsvondt.

Hvis du har feber, vondt i halsen og/eller hele kroppen, er det best å bli hjemme og ta det med ro. Bruk tiden til å restituere deg og slappe av til du er frisk igjen.

Søvn hjelper ofte på sykdom og forkjølelse. Her får du seks tips til å sove bedre når du har virus i kroppen.

3. Frisk igjen.

Hvil kroppen i et par dager etter at du har blitt frisk, og deretter begynner du pent og rolig igjen. Virus kan ligge latent i kroppen og gjøre deg syk igjen hvis du tar en hard treningsøkt dagen etter at du er blitt feberfri.

4. Tålmodighet i ukevis.

Bruk en uke eller to på å komme tilbake på fullt treningsnivå igjen. Ikke bli fristet til å trene ekstra hardt for å ta igjen det forsømte etter en sykdomsperiode. Trener du etter et program, så kan du gå

Trenger du inspirasjon til gode treningsprogrammer? Her får du det - og tren i ditt eget tempo.