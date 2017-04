Hva gjør jeg med kramper?

De fleste av oss får krampe fra tid til annen, spesielt hvis vi trener lenge. Det er spasmer i muskelfibrene som får muskelen til å trekke seg sammen, og bli øm og hard. Heldigvis er det mye du kan gjøre både før, under og etter trening for å redusere problemet. Først og fremst handler det om å spise sunt og variert, slik at du får nok salt, kalsium og magnesium, som regulerer væskebalansen og reduserer risikoen for krampe.

Før trening

Varm opp godt før trening, eller gjør uttøyingsøvelser der du holder strekken i 15-20 sekunder om gangen.

Sørg for å drikke godt i timene før du skal trene intensivt eller delta i et mosjonsløp, spesielt hvis du har lett for å svette mye.

Under trening

Tøy ut muskelen hvis du får krampe. Du kan også massere leggen forsiktig for å løse opp spenningen.

Når krampen har gitt seg, kan du som regel fortsette å trene, men sett ned intensiteten litt, slik at den ikke kommer tilbake.

Etter trening

Drikk mye for å gjenopprette væskebalansen.

Hold kroppen i ro, slik at den kan «fordøye» treningen.

Dyptgående massasje og kompresjonsstrømper kan øke restitusjonen og gjøre det lettere for kroppen å bli kvitt avfallsstoffer.

Du kan også bruke en skumrulle for å bli kvitt kramper og ømhet.