Råsterk core på bare 6 minutter

Du har sikkert hørt at det er viktig å styrke kjernemuskulaturen, men hva betyr det egentlig? Det handler om å trene mer enn den berømte sixpack-muskelen og få tak i hele kroppskjernen. Både den rette og de skrå magemusklene, samt den tverrgående dype magemuskelen som ligger som et belte rundt kroppen.

En sterk kjerne er selve fundamentet for alle bevegelser og forebygger skader når du løfter og beveger deg i det daglige, samtidig som balansen blir bedre. Når du trener kjernen, blir du ikke bare flinkere til å utføre vanlige hverdagsaktiviteter på en riktig og skånsom måte. Du blir også bedre i alle former for idrett – enten du liker løping, ballspill eller yoga.

Førstehjelp for ryggen

Jo mer du sitter, flater ut på sofaen eller trener uten å bruke kjernemuskulaturen, desto mer kompenserer du med ryggmusklene. Derfor hører ofte ryggsmerter sammen med svak kjernemuskulatur. Det er fordi du bøyer og svaier ryggsøylen, og ryggmusklene blir stramme og lite bevegelige. Ved å styrke kjernemusklene, kan du imidlertid bevege deg med stabil korsrygg. Det gir færre smerter, rankere holdning og flatere mage.

Hardcore kjernemuskulatur

Vi har utarbeidet to programmer som trener absolutt alle kjernemusklene. Det eneste du trenger er et par ullsokker og seks ganger seks minutter i uka. Du kommer til å få effekt når det gjelder stabilitet, styrke, balanse og bevegelighet med én gang. Og etter et par måneder vil du se tydelig forskjell på holdningen og magen.