Den gode nyheten er at du kan gjøre mye selv for å unngå smertene. Først og fremst er det lurt å bruke håndleddsbeskyttere i enkelte øvelser og samtidig holde håndleddet i en nøytral posisjon mens du gjør dem. For eksempel i biceps curl der håndleddene skal holdes helt likt når du tar håndvektene inn mot kroppen.

Sørg for å styrke håndleddene, slik at de klarer å takle hardtreningen bedre - blant annet ved å sitte foran PC-en på jobben og klemme noen sekunder rundt en liten ball et par ganger om dagen.

Kilde: Health