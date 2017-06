2. Du løper i flatt terreng

Mange av oss aktiverer ikke baken nok i hverdagsbevegelsene, men hvis du vil ha en fast bakdel, så bør du gjøre det så ofte du kan - og i hvert fall når du trener. Du kan gjøre det blant annet ved å løpe i trapper og i ulendt terreng, eller ved å legge inn eksplosive sprinter på løpeturen. Det stiller større krav til hvor mye du løfter beina - og dermed baken.

3. Du elter ikke baken

Du tenker kanskje at det er rart å slå eller massere baken. Men når du gjør det, så aktiverer du nervesystemet slik at sammentrekningene i musklene forbedres.Og det gir faste former.

Kilder: health.com, I FORM m.fl.