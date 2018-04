Slik får du ALLTID tid til å trene

Det kan være vanskelig å få tid til trening i en hektisk hverdag. Men hvis du alltid hopper over treningen, snyter du deg selv for å få fylt opp overskuddet, og det synes vi er en skam. Derfor får du nå en komplett treningspakke med ball, treningsstrikk, skumrulle og yogamatte, slik at du kan forvandle stuegulvet til et treningssenter når det måtte passe deg. I tillegg får du tre utgaver av I FORM, fullt av inspirerende tips, effektive treningsprogrammer og flotte, enkle oppskrifter som gjør det lettere å leve sunt. Alt dette for kun 129,- kr + porto.

Ja takk, akkurat det jeg trenger.