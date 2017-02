Fire feil du alltid gjør når du tar planken

Du tror sikkert du gjør det helt riktig. Men gjør du egentlig det?

Det er faktisk ikke så enkelt å gjøre en helt korrekt versjon av planken. Dessuten finnes det et hav av varianter. Vi har funnet de fire mest typiske feil du ofte gjør når du trener planken.

1. Ryggen din er ikke rett

Og det er ganske viktig. Hvis du svaier i ryggen, risikerer du å gjøre langt mer skade enn gavn. Sørg for å holde fokus på hoftene dine, så de ikke synker mot gulvet. Hoftene skal nemlig være i samme høyde som skuldrene dine. Det krever litt øvelse, men da vil du aldri gjøre denne feilen igjen.

2. Du gjør en skrå sideplanke

Det skal foregå slik at den ene armen din er i gulvet, mens den andre er i luften. Men her er det viktig at armene dine er rette. Man kan ha en tendens til å være skjev i kroppen, og ta armen fra gulvet langt opp over hodet. Og da blir kroppen skjev.

Slik gjør du planken på tærne.