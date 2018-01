Du trenger ikke tunge vekter, smarte apparater eller et stort utvalg av treningstimer for å gjennomføre en sunn trening. Du har alt du trenger hjemme i stua: Litt gulvplass og din egen kroppsvekt.

Hjemmetrening er en genial måte å spare tid og penger på. Og nå viser en stor australsk studie at det også er veien til et lengre liv. Ved hjelp av enkle øvelser som armhevinger, knebøy og planken et par ganger i uka, kan du redusere risikoen for å dø for tidlig med 16-18 prosent i forhold til dem som er inaktive.

Samme effekt som kondisjonstrening

Gjennom en periode på 14 år fulgte ekspertene mer enn 80 000 mennesker over 30 år og registrerte deres mosjonsvaner. De sammenliknet blant annet testpersoner som levde opp til internasjonale anbefalinger fra WHO om å drive med styrketrening to ganger i uka med dem som levde opp til anbefalingene om minst 150 minutters moderat kondisjonstrening eller 75 minutters mer intens pulstrening i uka.

Konklusjonen var at risikoen for å dø tidligere enn gjennomsnittet ble like mye redusert i begge tilfellene. Dessuten viste det seg at dem som bare drev med styrketrening reduserte risikoen for å dø av kreft med hele 31 prosent, mens det ikke var lavere risiko blant dem som bare trente kondisjon.

Gjør øvelser for de store muskelgruppene

Det tyder altså på at styrketrening er like viktig for helsa som kondisjonstrening, ifølge ekspertene. Og som sagt kan du like gjerne droppe treningssenteret, for ifølge studien er styrketrening med egen kroppsvekt like bra som med apparater, vekter eller annet utstyr. Velg spesielt øvelser for de store muskelgruppene i rumpe, lår, bryst og rygg.

