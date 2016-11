Det er nok hvis du er i dårlig form, i hvert fall til å begynne med. 7-Minute Workout kan være med og kickstarte et treningsliv, men er du vant til å trene, blir du ikke tilstrekkelig utfordret på sju minutter. Riktignok er ultrakorte treningsprogrammer med høy puls effektive, men det kan også bli for kort, og treningsøkter handler ofte ikke bare om intervaller. Nedenfor ser du hvordan du kan bygge videre på programmet.

De første ukene

Kjør 7-minuttersprogrammet tre–fire

ganger i uken. Da blir kondisjonen bedre og du blir sterkere, og dermed får du også mer fysisk overskudd i hverdagen.

Her finner du et veldig bra treningsprogram til en 7-Minute Workout

Den neste måneden

Øk hvert intervall med 15–20 sekunder, eller kjør to runder av alle øvelsene. Etter noen få uker venner nemlig kroppen seg så mye til belastningen at du må justere for fortsatt å ha utbytte av treningen. Derfor er du allerede over de sju minuttene, og heretter vil du primært oppleve framskritt på kondisjonen. Muskelstyrken er forbedret så mye som det er mulig med programmet