40 utfall. OK, jeg er i gang. Det er bare 20 på hvert bein, så det burde være overkommelig. Likevel svir det litt i lårene etterpå - men det er jo perfekt! Det må bety at jeg har tatt de første små stegene mot noen flotte og sterke lår som kan sette fart på løpeturene og gjøre slik at jeg flyr opp trappene til fjerde etasje.

Jeg har kastet meg over en tre ukers beinutfordring. Den består av et enkelt program med daglige øvelser for lår, legger og bak. De første dagene skal jeg ta 40 repetisjoner, og de øker stadig, helt til programmet sier at jeg skal ta 80 stykker daglig. Og det kjennes!

De første par ukene går det greit å øke langsomt, men den siste uka har jeg nesten konstant blytunge lår. Men det har skjedd noe med kraften i beina. På bare tre uker merker jeg forskjell på turen opp trappa. Jeg flyr ikke ennå, men det er helt klart enklere å komme seg opp nå, selv med fire handleposer i hendene.