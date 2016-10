På dette tidspunktet i måneden får du mest ut av treningen

Suppler styrketreningen

Resultatene viste at styrketreningen hadde størst effekt hos den gruppen som trente de første to ukene av syklusen sammenlignet med de kvinnene som trente de siste to ukene i syklusen. Det betyr at hvis du vil ha størst utbytte av styrketreningen bør du finne fram vektstengene de første to ukene av syklusen, da kroppen er best rustet til å utvikle muskelmasse og styrke. Det betyr imidlertid ikke at du skal ligge på sofaen de andre ukene, for som kjent gir all form for trening alltid utbytte.