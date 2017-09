Innstill deg på at det kommer til å vrimle av sittende og liggende mennesker i styrketreningslokalet framover. Ny amerikansk forskning viser nemlig at det faktisk er den optimale måten å hvile på mellom settene når du trener styrke.

Det er forskere fra blant annet University of Utah som har undersøkt effekten av ulike hvilestrategier hos en rekke mannlige og kvinnelige crossfit-utøvere. Det viste seg at de som enten satt eller lå mellom settene, presterte bedre etterpå enn de som gikk rundt mellom settene.

Forskernes forklaring er at pulsen senkes mer og raskere når du sitter eller ligger, noe som gjør kroppen raskere og bedre klar for neste runde styrketrening. Så neste gang du har gjort den første runden med 10-12 knebøy med en tung vektstang på nakken, er det ingen vits i å gå rundt og riste på beina etterpå. Legg deg heller ned på gulvet for å bli klar for neste sett.