Kjør en måned med planken

Du kan komme veldig langt på mange måter på 24 dager, og vil både se og kjenne resultatene når du tar på deg finklærne på julaften. De vil sitte både løsere og trolig bedre etter drøye tre ukers innsats i planken. Her ser du hva du kan forvente.

Midjen bli slankere

Du får en betydelig fastere og slankere midje. Det er realistisk at du på tre uker kan bli fem centimeter smalere rundt livet.

Du blir sterkere

Når en utrent person begynner å trene strukturert, gir det merkbart utslag på formen, og derfor vil du fort kjenne at du blir sterkere. Det ser du ved at du klarer å stå stadig lenger i planken. Når du kommer til julaften, kan du holde stillingen to, tre eller kanskje fem ganger så lenge som i starten.

Du blir mer effektiv

En ting er muskelstyrke, noe annet, og faktisk viktigere for prestasjonen, er at du blir mye flinkere til å bruke musklene optimalt. Den strukturerte treningen venner kroppen til å bruke de riktige muskelfibrene slik at du trener effektivt, og det gir gode resultater på få uker.





Alt du trenger å gøre, er å sette av noen skarve minutter om dagen til disse effektive øvelsen med planken.

Press deg i planken annenhver dag, og stå litt kortere de andre dagene. Kroppen trenger hvile for å bli sterkere.