Bli kvitt fettet på lårene og rumpa

Har du en mer pæreformet fasong enn du liker, er det muligens en mager trøst at fettet faktisk er av den gode typen sammenlignet med det farlige magefettet. Hormonene og høyere fettprosent betyr at fettet ofte legger seg på rumpe og lår hos kvinner. Men det betyr ikke at du ikke kan gjøre noe med det, tvert imot. Trening og et variert, fiberrikt kosthold er veien å gå når du skal kvitte deg med overflødig fett på rumpe og lår.

Her er det nødvendig med både styrke- og kondisjonstrening. Den første svir av kalorier og øker forbrenningen, og den siste styrker musklene i rumpe og lår. Her sitter kroppens største muskler, og jo større og sterkere de er, desto mer øker de forbrenningen selv når du sover. Jo lavere fettprosent du har, desto mer synes musklene, og jo flottere blir beina og baken.

Ved måltidene bør du spesielt fokusere på magre og mettende proteiner, spise mye kål og være forsiktig med fettet.

Slik skal du spise

Øk proteininntaket med egg, fisk, kylling, kalkun, skyr og hytteost.

Unngå stivelse som pasta, ris, poteter, brød, havregryn og sukker.

Spis 600 gram–én kilo grønnsaker hver dag og maks én frukt. Spis alltid litt protein eller fett sammen med frukten.

Drikk to–tre liter vann hver dag.

Ekstra fokus: Ta cirka én spiseskje tran hver dag, men vær generelt oppmerksom på at du ikke får for mye sunt fett.

Slik skal du trene

Rumpe: Gjør de tre seteøvelsene fire ganger i uka.

Hele kroppen: Gjør styrkeøvelser for hele kroppen to ganger i uka. Bruk de tre armøvelsene og de tre mageøvelsene fra de andre programmene, og gjør dem gjerne samtidig med seteøvelsene.

Kondisjon: En time hver uke. Gjerne en treningsform som involverer baken, som løping, spinning eller gruppetimer som også utfordrer kondisjonen.