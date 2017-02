Den beste rumpeøvelsen du ALDRI har hørt om

Fordi vi er så svake på siden av baken - faktisk ved hoftene - risikere vi å få voldsomme smerter i både bekkenet og ryggen. Heldigvis finnes det en enkel løsning, som bare tar ti minutter å gjøre.

Øvelsen heter Clamshell og krever ingen hjelpemidler (kanskje en matte fordi du skal ligge på gulvet).

Legg deg på gulvet i fosterstilling. Før den ene foten over den andre, så sålene møtes og beina danner en form for "diamant". Hold øvelsen et øyeblikk, og før beina tilbake i fosterstillingen. Gjør øvelsen 20 ganger, og rull over på andre siden - og gjenta. Du bør gjøre øvelsen tre ganger i uken for å kunne se og merke resultater.