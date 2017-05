Denne mageøvelsen gir de sykeste magemusklene

Uansett om sommeren er på vei eller om du pakker deg inn i store strikkegensere mens vinterkulda har bitt seg fast i kinnene, så er synlige, tonede - og kanskje til og med vanvittige - magemuskler noe de fleste drømmer om.

Denne øvelsen ligner garantert på en du allerede kjenner til. Den har imidlertid en liten endring som gjør at den for alvor tar når du kjemper for å få de flotte magemusklene.

Du kjenner sikkert til øvelsen russisk vri, som definitivt får det til å brenne i magemusklene. Men ved både å løfte beina OG tilføye en vektskive til øvelsen, oppnår du plutselig et helt annet og bedre resultat.