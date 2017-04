To armøvelser du kan gjøre på løperuten

Armhevinger på trappa

Hvis du likevel løper forbi en trapp, så kan du suse opp eller ned og så ta så mange armhevinger du klarer på selve trappa.

Her ser du hvordan du gjør det!

Triceps-dypp på benken

I stedet for å sette deg på de benkene eller andre sitteplassene du løper forbi, så kan du gjøre dem om til et lite minitreningssenter for armene.

Her ser du hvordan du gjør det!