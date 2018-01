Slik blir du kvitt det irriterende armfettet

Den tiden da en kvinnes overarmer helst skulle være myke og uten antydning til muskler, er heldigvis over for lengst. I dag er det kjempekult å vise fram veltrente armer, men de kommer ikke av seg selv. Hvis du drømmer om flotte, definerte armer, må du selvsagt trene armene spesifikt, men det er neppe nok. Hvis du veier for mye, kan du gjøre ganske mange armhevinger uten at det synes; sterke muskler vil fremdeles være skjult bak et lag med fett. Derfor må du trene resten av kroppen også, og ikke minst beina og baken, der de største musklene sitter.

Kostholdet kan også utgjøre en stor forskjell. Vil du forbrenne fett, må du først og fremst passe på at du ikke får i deg flere kalorier enn du forbrenner. I tillegg må du begrense inntaket av bearbeidede matvarer og sukker, og ikke minst stivelse – inklusive grovbrød.

Se vår testpersons vanvittige resultater.

Slik skal du spise

Øk proteininntaket med egg, fisk, kylling, kalkun, skyr og hytteost.

Unngå stivelse som pasta, ris, poteter, brød, havregryn og sukker.

Spis mellom 600 gram og én kilo grønnsaker hver dag, og maks én frukt.

Drikk to–tre liter vann hver dag.

Sunt fett som avokado og mandler er godt, men pass på mengden.

Ekstra fokus: Gi kroppen et anti-inflammatorisk kick, og spis 10 blåbær og to centimeter ingefær daglig.

Slik skal du trene

Armene: Gjør de tre armøvelsene fire ganger i uka.

Hele kroppen: Gjør styrkeøvelser for hele kroppen to ganger i uka. Bruk de tre seteøvelsene og de tre mageøvelsene fra de andre programmene, og gjør dem gjerne samtidig med armøvelsene.

Kondisjonen: En time i uka. Gjerne en treningsform som involverer armene, som f.eks. roing eller gruppetimer på treningssenteret som også utfordrer kondisjonen.

Øvelse 1

Stå med beina langt fra hverandre med en vekt i hver hånd og stram magemusklene. Pust ut, bøy knærne og bøy samtidig armene slik at hendene kommer opp mot skuldrene. Pust inn, strekk ut beina igjen og senk armene tilbake til utgangsstillingen.

Antall repetisjoner: 3 sett à 12.