Genial øvelse for skuldrer og nakke

Sitter du foran en pc mesteparten av dagen eller stikker nesa ned i telefonen så fort sjansen byr seg? Det kan gå hardt utover nakke og skuldrer når du krummer deg sammen foran en skjerm. Ved hjelp av en enkel øvelse kan du imidlertid forebygge spenninger og ømhet. Det eneste du trenger er en treningsstrikk og et par minutters pause.

Her er øvelsen mot smerter i skuldrene

Utgangsstilling: Stå oppreist med rak rygg. Ta tak i strikken med begge hender og løft armene opp slik at de peker rett fram foran brystet. Det skal være cirka skulderbreddes avstand mellom hendene og strikken skal være lett spent.

Bevegelse: Trekk armene bakover, slik at skulderbladene blir presset mot hverandre og du kjenner motstanden fra strikken. Vend tilbake til utgangsstillingen i en kontrollert tempo og gjenta øvelsen. Pass på at ryggen er rak og armene løftet under hele øvelsen.

Her ser du video av øvelsen: