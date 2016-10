Hvordan styrker jeg håndleddene?

Slik styrker du håndleddene

Det er faktisk enda viktigere at du varmer opp håndleddene grundig før trening enn at du gjør rene styrkeøvelser. I likhet med andre ledd trenger de oppvarming før de blir belastet. Det

gjør at det strømmer leddvæske til området og minsker friksjonen i sener og ledd som går over de beskyttende slimposene. På denne måten smøres leddene og blir klare for belastningen.

Oppvarming