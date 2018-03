Lider du jevnlig av smerter i nakken og øvre del av ryggen? Da kan en foam roller hjelpe deg med å løsne opp spenningene.

TIPS: Har du langt hår, så begynn med å sette opp håret i en dott.

Ryggøvelse med skumrulle – slik gjør du:

1. Legg skummrullen på gulvet. Sett deg på gulvet foran den med bøyde bein og hælene i gulvet. Len deg tilbake og sørg for at skumrullen er under øvre rygg. Samle hendene foran på brystet.

2. Løft baken og rull langsomt fram og tilbake ved å dytte fra med føttene og bøye beina. Det er opp til deg om du bare gjør små rull på 10 cm eller om du lager store rull for hele øvre del av ryggen.

3. Gjør øvelsen i 30-45 sek. og ta 1 minutts pause. Gjenta øvelsen 3 ganger.

Gjør gjerne ryggøvelsen hver dag.





Har du mer tid til overs, så kan du gjøre denne fine bonusøvelsen:

Bonusøvelse – slik gjør du:

1. Bli sittende i utgangsstillingen med baken i gulvet og skumrullen bak midten av ryggen.



2. Pust dypt inn og pust ut mens du lener skuldrer og hodet så langt tilbake som mulig, og så lager du en stor svai i ryggen. Hendene skal fortsatt være bak nakken.

3. Pust dypt inn en gang og løft deretter skuldrer og hodet igjen. Gjenta et par ganger.

4. Rull skumrullen litt lenger opp på ryggen og gjenta fra startetn.





