Program 1: Styrk kjernen med tre øvelser

Planken med sideplanke

a. Start i plankestilling med albuene under skuldrene. Ikke stritt med baken eller heng i ryggen. Fokuser på pusten: Ta dype innåndinger og la magen utvide seg, og pust ut så navlen beveger seg mot ryggraden og du strammer kroppskjernen.

Hold stillingen i 30 sekunder.

b. Kom opp på høyre side i en sideplanke. Pass på at du ikke slipper hofta for mye ned. Hvis du har behov for å gjøre øvelsen lettere, kan du sette den øverste foten i matta.

c. Senk høyre hofte mot gulvet, men uten at den er nedi matta, og løft den opp igjen i en langsom, stabil bevegelse.

Gjør 10 repetisjoner og gå tilbage til planken. Hold den i 30 sekunder, og gjenta hele øvelsen på venstre side.

Bra fordi

Planken trener både den rette magemuskelen, de ytre skrå og den dype tverrgående magemuskelen. Som ekstrabonus får du samtidig trent både armene, beina og skuldrene.