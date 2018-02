Program 2: Styrk kjernen med tre øvelser

Lav båt med vippebevegelser

a. Start i en lav båt. Korsryggen skal være i kontakt med matta. Hold armene inntil kroppen, stram alle musklene og strekk ut føttene.

b. Rull over, og balanser på toppen av høyre skinke. Du skal ikke helt over på siden.

c. Løft overkroppen opp og ned i små vippebevegelser.

Gjør 10 repetisjoner.

Legg deg på ryggen, strekk armene over hodet, og trekk pusten dypt. Gå tilbake til den lave båten, rull over på venstre skinke, og løft overkroppen opp og ned her også.

Gjør 10 repetisjoner.

Bra fordi

Øvelsen trener alle kjernemusklene – fra de skrå magemusklene til sixpack-en og musklene i bekkenet.