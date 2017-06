Slik gjør du triceps-dips

Triceps-dips

En genial øvelse for grevinnehenget, fordi den trener hele tricepsmuskelen bak på overarmen. Men det kan være hardt for skuldrene å presse seg opp slik at armene bærer nesten hele kroppsvekten, så les hvordan du skåner skulderleddene og gjør øvelsen korrekt.

Derfor er triceps-dips bra

Styrker alle de tre delene som tricepsmuskelen består av.

Trener de stabiliserende musklene i skulderleddet, så du unngår skader.

Triceps-dips styrker primært musklene i

Overarmer

Skuldrer

Slik utfører du en perfekt triceps-dips

Sitt på en stabil gjenstand med en sittehøyde på cirka 50 centimeter, og plasser hendene ved siden av baken. Løft baken opp fra setet, og strekk ut beina slik at bare hælene er i gulvet. Senk baken rolig ned mot underlaget – til albueleddene danner 90-graders vinkel og du kjenner et strekk i overarmene. Bruk armene til å presse deg opp igjen.

Husk dette når du gjør triceps-dips