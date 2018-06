Slik tar du mountain climbers

Fjellklatrer/mountain climbers

Utgangspunktet for denne øvelsen er det samme som for planken, men i stedet for å holde stillingen skal du løpe på stedet. Det stiller større krav til musklene, balansen og koordinasjonsevnen, og som bonus får du samtidig opp pulsen skikkelig. Her viser vi eksakt hvordan du går fram.

Derfor er mountain climbers bra:

Styrker de store muskelgruppene.

Trener både kondisjon og styrke.

Bedrer koordinasjonen og balansen.

Mountain climbers styrker primært musklene i

Mage

Armer

Rumpe

Lår

Slik gjør du mountain climbers riktig:

Ligg på alle fire som om du skulle gjøre en armheving, slik at bare hendene og tåspissene er i gulvet. Hold kroppen strak, og stram magen og armene. Før det ene kneet fram mot brystet, mens det andre beinet forblir strakt. Det er ikke så viktig hvor du lander, bare du kommer så langt fram som mulig. Bytt bein med et eksplosivt hopp.

Husk dette når du tar mountain climbers

Senk halebeinet

Baken skal ikke strutte mot taket når du flytter på føttene.

Unngå pukkelrygg

Sørg for at det er en mest mulig rett linje fra nakken og hele veien ned til hælen.

Bruk magen

Aktiver magemusklene, slik at du ikke henger i skuldrene eller vrir hoften.

Stå på tåspissene

Stå med føttene i hoftebreddeavstand, slik at bare tåspissene er i gulvet i utgangsstillingen.

Husk teknikken

Jo fortere du jobber, desto bedre effekt på kondisjonen. Men pass på at du ikke overstrekker.

Legg vekten på armene

Hold hendene under skuldrene hele tiden, det gir den riktige stabiliteten til øvelsen.