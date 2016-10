To ENKLE og GENIALE øvelser for fastere bak

Sumo-knebøy og hoppe-utfall

Vi snakker selvsagt om de to effektive øvelsene sumo-knebøy og hoppe-utfall. Gjør først hoppe-utfall i 20 sekunder og deretter sumo-knebøy i 40 sekunder.

Sjekk hvordan hvordan du eksakt skal utføre de to øvelsene nedenfor!

Hoppe-utfall

Når du gjør hoppe-utfall er det viktig at du er fortrolig med teknikken. Det er for eksempel vesentlig at du har kontroll på hvordan du gjør vanlige utfall uten hopp. Da minimerer du risikoen for skader. I videoen kan du se eksempler både på utfall og hoppe-utfall.