Seriøst! To minutter er ikke lenge. Og det kan de fleste få tid til hver eneste morgen.

Men før du setter i gang med den nye treningsrutinen, er det viktig at du spør deg selv HVORFOR du vil sette i gang. Er det for å bli raskere frisk? Er det for å bli bedre trent? Er det fordi det er verdens enkleste måte å få tonede armer og bein på? Hvis ikke så kan du like så godt snu deg rundt til den andre siden når vekkerklokka ringer. Finner du svaret, vil det være mye lettere å stå opp og faktisk trene de to minuttene som kreves.

Det første du skal gjøre før du setter i gang med treningen, er å drikke et par store glass vann. Kroppen er dehydrert fra en hel natt uten væske, og du trenger vann for å få energi til de kommende treningsøvelsene.