Tre øvelser som gir deg fine bryster

Slik gjør du ”Dødløft”

Still deg med føttene i skulderbred avstand, og litt bøyde knær. Hold en håndvekt på cirka to kilo i hver hånd, og hold dem foran låret. Det er viktig at håndflaten vender mot låret - og at håndryggen vender vekk fra låret.

Hold hodet oppreist, skuldrene bakover og ryggen rank. Trekk pusten, dytt hoften tilbake og bøy overkroppen ned mot gulvet - uten å bøye i selve ryggen. Sørg for at du har vekten på hælene hele tiden.