Hvem vil vel ikke ha en stram rumpe som sitter en liten smule høyere opp enn den gjør akkurat nå? Det vil vi visst alle sammen. Men du tenker garantert ikke over at denne øvelsen er gull verdt for rumpa - og derfor gjør du den ikke. Hvis du begynner nå, så LOVER vi at du kommer til å se resultater superkjapt. Og du vil få en fin og stram bak lynraskt. Juhuuu!

Vi snakker selvsagt om Frog Pumps. Navnet på øvelsen er for moro skyld - du kan nemlig ligne litt på en frosk når du utfører den. Til gjengjeld er den enkel å gjøre, og den gir raske og synlige resultater.