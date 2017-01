Treningsformer som er bedre enn løping

For noen er løping den beste formen for mosjon. For andre er det ikke fullt så bra. Det er tungt, anstrengende og føles ganske unaturlig. Det verste er at det gjør vondt overalt - i knærne, hoftene og hælene. Heldigvis finnes det andre måter å trene kondisjon på, der du samtidig skåner ledd og muskler.

1. Crosstrainer/ellipsetrening

Ellipsetrening, eller crosstraineren, er en veldig godt alternativ til løping. Det er imidlertid viktig at du husker å trene overkroppen også, slik at du får fullt utbytte av treningen.

Slik får du mest ut av ellipsetrening

2. Sykling

På tide å finne fram sykkelshortsen hvis du vil få fart på forbrenningen og samtidig skåne leddene dine. Det er mindre viktig om du sykler en tur i skogen, tar en spinningtime eller hopper på den stasjonære sykkelen på treningssenteret.