40 sekunders trening gir klart bedre form

Flere intervaller gir tilbakeslag

Det som var overraskende for forskerne, var at det tilsynelatende gir tilbakeslag hvis du gjør flere intervaller enn de 2 x 20 sekundene. Hvert ekstra intervall i en treningsøkt, fikk nemlig den totale formforbedringen til å falle med fem prosent.

Hvorfor det er slik, vil forskerne nå undersøke nærmere. Men en forklaring kan være at når folk blir bedt om å sykle for full guffe i 20 sekunder, setter de ubevisst ned tempoet litt for å spare energi hvis de vet at de skal gjøre det mer enn to ganger.

Kilde: University of Stirling