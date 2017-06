Det høres kanskje ikke så pent ut hvis du står på treningssenteret og spyr ut eder og galle, mens du kjører på med vektstanga. Men nå har du verdens beste unnskyldning for å rope ut banneordene. Det viser seg nemlig at du kan banne deg sterkere.

Det var da som bare, tenker du kanskje, men det stemmer! Og det gjelder både når du trener på et kondisapparat og med tunge vekter.

I et eksperiment ble deltakerne enten satt til å kjøre på en kondisjonssykkel ved maks intensitet i 30 sekunder eller til å utføre en enkel styrketest.

Deltakernes prestasjoner i de fysiske testene ble målt under to forskjellige forhold. Et der de skulle gjenta et valgfritt banneord under testen, og et der de skulle gjenta et nøytralt ord.