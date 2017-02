De lateste tipsene til en veltrent kropp

3. Visualiser musklene dine

Det høres kanskje rart ut, men undersøkelser viser at hvis du forestiller deg at du har større muskler mens du trener, så øker du innsatsen opp til 53 prosent. Og så FÅR du faktisk større muskler. Win!

4. Sitt på en annen stol

Det er ikke fordi du skal sitte på en stol som er ubehagelig. Men undersøkelser viser at jo mer ubehagelig stolen du sitter på er, desto mer beveger du deg rundt for å sitte så godt som mulig. Og det får deg til å forbrenne flere kalorier. Du bruker også noen av de største muskelgruppene hver gang du beveger deg selv fram og tilbake på stolen.

5. Bruk en EMS-maskin (elektrisk muskelstimulering)

Det kan for eksempel være et belte eller noe annet som stimulerer musklene dine, uten at du gjør noe. Disse "maskinene" har blitt diskutert i det vide og det brede, så det er egentlig opp til hver enkelt å vurdere om det fungerer. Her i redaksjonen foretrekker vi et ordentlig apparat fra treningssenteret.