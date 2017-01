Denne treningsformen gir deg bedre treningslyst

Det kan være så uendelig vanskelig å komme seg opp av sofaen og på treningssenteret, spesielt når det er mørkt og kaldt ute. Men hvis du velger riktig treningsform, har du større sjanse for suksess med de nye rutinene og til å holde ut i lengden. Ifølge eksperter kan det betale seg å velge høyintens intervalltrening framfor moderat trening, fordi det gir deg større tilfredsstillelse på lang sikt.

I et forsøk satte ekspertene opp en gruppe inaktive voksne til å gjennomføre et treningsprogram over seks uker. Halvparten fikk et program med høyintens intervalltrening, mens den andre halvparten skulle trene moderat og kontinuerlig.

I begynnelsen av forløpet, nøt testpersonene treningen like mye i begge grupper. Men etter hvert som ukene gikk og deltakerne kom i bedre form, rapporterte den høyintense gruppen en større tilfredsstillelse ved treningen, mens den moderate gruppen lå på samme lavere nivå gjennom hele perioden.

Ifølge ekspertene er det derfor viktig at du finner glede og nytelse ved treningen helt fra starten, slik at det er lettere å holde på den i det lange løp.

Kilde: PLOS ONE