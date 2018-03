En gruppetime på treningssenteret, en tur med en fast løpegruppe eller badmintonturnering med familien: Du har sikkert mange muligheter til å trene sammen med andre, og det er faktisk ikke bare hyggelig, men også veldig bra for psyken.

Forskere fikk to grupper testpersoner til å trene enten alene eller sammen med flere i en periode på 12 uker, og fant ut at gruppetrening er det som har klart best antistress-effekt. De som trente i større grupper fikk i gjennomsnitt 26 prosent lavere stress nivå, mens de som trente alene ikke opplevde noen særlig forandring på dette punktet – selv om de faktisk hadde trent nesten dobbelt så mye.

Ny time: Hiit the ground

Sats Elixia lanserte en kort og effektiv, høyintensiv økt i januar med bruk av egen kroppsvekt og sklimatter – alt til heftig musikk. Fin for deg som trenger en kul kombotime i selskap med flere.