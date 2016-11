Dette får deg til å trene MYE mer

Er sofaen litt for myk og treningssenteret litt for langt unna, så kan et raskt, lite veddemål med venninnen din kanskje være løsningen. "Hvem trener flest ganger på en måned?" kunne for eksempel vært et veddemål. I hvert fall viser et nytt forsøk at konkurranse gir den beste motivasjonen til å få trent.

Eksperter lot en rekke testpersoner kaste seg over et 11 uker langt treningsprogram, hvor de fritt kunne velge mellom løp, yoga og styrketrening. Det ble dessuten satt opp premier til dem som fikk trent mest.