Dette smarte trikset hjelper deg opp om morgenen

Det høres nesten ut som det er for godt til å være sant. Men det er noe som tyder på at det er et spesielt triks som gjør at det blir lettere å komme seg opp og ta en løpetur eller en treningsrunde om morgenen. Er du en av dem som veldig gjerne vil være typen som trener om morgenen. Da er det definitivt verdt et forsøk .

Undersøkelser Harvard University og Massachusetts Generel Hospital vitner om at folk som føler seg minst positive om morgenen sammenliknet med resten av dagen, har spesielt glede av det litt snodige trikset. Det handler enkelt og greit om at du plasserer en bukett friske blomster på nattbordet ditt ved siden av senga. Undersøkelsene indikerer nemlig at folk som føler seg minst positive om morgenen, har en tendens til å våkne kjapt når de ser en bukett avskårne blomster. I tillegg har blomstene en positiv effekt på humøret.