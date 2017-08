Jo mer utmattet du er, desto verre kan en treningsøkt føles. Derfor har enkelte trenere sverget til kaffe og dens gode effekter i mange år når det gjelder utholdenhet og energinivå. Noen mener rett og slett at koffeinen i kaffe gjør treningen enklere og mye lettere å holde ut.

Den største effekten ved kaffe er at den gjør deg mer energisk og i stand til å yte mer - sammenliknet med om du ikke hadde drukket de mørke dråpene. Noen forskere mener til og med at kaffe hjelper musklene med å bryte ned mer fett fordi musklene bruker glykogen til å bevare energien. Når glykogen brytes ned, vil det dermed ikke bli til glukose, sukker, som musklene ellers bruker. Og hvis du drikker kaffe vil glykogenet bli værende i musklene lenger, slik at du har mer energi til treningen. Du kan rett og slett "lure" kroppen til å forbrenne fett før sukkerlagrene tar slutt - og du går tom for energi.