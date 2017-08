1. Du bør alltid tøye FØR trening

Hvis kroppen ikke er varm når du tøyer, så er det ikke så lurt å tøye. Du kan gjøre mer skade enn nytte. Prøv i stedet å løpe litt langsomt eller hoppe litt på stedet, til kroppen er varm og klar for trening.

2. Alle bør tøye ut på samme måte

Det stemmer nødvendigvis ikke. Det avhenger blant annet av hvordan kroppen er bygd, samt at alder har mye å si. Studier viser for eksempel at kvinner over 65 har størst nytte av statiske tøyeøvelser. Spør på det lokale treningssenteret hvis du er i tvil om hvordan du bør gjøre det.

3. Uttøying hjelper mot skader

... det stemmer delvis. Men mange gjør uttøyingsøvelsene feil eller tøyer ut uten at kroppen er varm. Da risikerer du å pådra deg diverse skader.