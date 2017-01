Fem tegn på at treningen din ikke er bra for deg

Mange tror feilaktig at trening må gjøre vondt hvis man vil ha noe ut av det. Men slik er det ikke. Du kan godt være litt støl - men ikke så veldig. Bare se her!

1. Musklene dine rister

Det er ikke sånn at du absolutt ikke kan skjelve og riste litt etter trening. Men hvis musklene dine rister mer enn du tenker er normalt, så er det tegn på at musklene ikke har det så bra. Og du risikerer å skade musklene, hvis du presser dem for hardt.

2. Plutselig smerte

Det er normalt å merke en langsom forverring i musklene når man har trent. Men hvis smerten oppstår plutselig, og "stråler" ut i kroppen, så er det tegn på at noe er galt.

3. Du hovner opp

Hvis foten eller kneet har hovnet opp etter en løpetur, så er det trolig noe galt. Kanskje du bør varme opp bedre eller strekke ut mer når du er ferdig? Ellers bør du kanskje gå til en fysioterapeut.