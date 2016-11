1 Tren mindre, men oftere

Hvis du trener én–to ganger i uken, skal det svært lite til før treningsrutinen kommer helt ut av kurs. Tren heller flere ganger i uken, men gjerne kortere. Er du for eksempel vant til å løpe fem–sju kilometer, så kjør flere kortere turer på tre–fire. Det gjør det også lettere å komme av gårde når det mentale fjellet forvandles til en overkommelig bakke. Det samme gjelder styrketreningen: Bruk 30 minutter på kvalitetstrening i stedet for lengre økter.

2 Gjør det i dagslys

Hvis det er mulig, så legg treningen til de lyse timene. Det er mye lettere å komme i gang når det er lyst ute. Bruk helgene.

3 Meld deg på noe nytt

Meld deg på et hyggelig vinterarrangement eller løp, slik at du har et delmål å trene mot midt på vinteren. Mange treningssentre har også en del eventer i de mørke månedene. Eventuelt kan du trene mot et styrkemessig delmål, slik at du for eksempel skal klare knebøy med 5–10 kilo mindre i januar enn det langsiktige vårmålet legger opp til.